مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل ببني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نقل كبيرة بطريق إهناسيا – ننا بمحافظة بني سويف، حيث جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى إهناسيا التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نقل كبيرة بالطريق المشار إليه، ما أسفر عن وجود حالة وفاة ومصاب.

وبإشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، كشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة تصادم دراجة بخارية مع سيارة نقل كبيرة تحمل رقم "5314 ق ط س"، ما أسفر عن مصرع شاب يُدعى محمد شعبان (30 عامًا)، مقيم بقرية كفر أبو شهبة، وإصابة آخر يُدعى أحمد حبيشي، من قرية الشوبك.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي بمعرفة الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مع تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الحادث.