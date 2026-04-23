واشنطن بوست: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن إزالة الألغام بالكامل من مضيق هرمز قد تستغرق نحو 6 أشهر، معتبرة أن تنفيذ ذلك مستبعد قبل انتهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وبحسب خبر للصحيفة استنادً إلى ثلاثة مسؤولين أمريكيين، فإن مسؤولًا رفيعًا بوزارة الدفاع "البنتاجون" عرض خلال إحاطة سرية أمام أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب تقديرات بشأن مدة عمليات إزالة الألغام في المضيق.

وأشار المسؤولون إلى أن الجدول الزمني المتوقع لإزالة الألغام من المضيق الذي قد يمتد لنحو 6 أشهر، قوبل بخيبة أمل من قبل أعضاء في الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وأضافوا أنه تم إطلاع أعضاء الكونغرس أن بعض الألغام في المضيق مزودة بتقنيات تحديد المواقع GPS ما يصعب على القوات الأمريكية رصدها أثناء زرعها.

وفي 28 فبراير بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، وفي 8 أبريل قبل الطرفان هدنة لمدة أسبوعين، قبل أن تستضيف باكستان في 11 من ذات الشهر محادثات لم تفض إلى اتفاق.

وبدأت الولايات المتحدة في 13 أبريل حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز، فردت طهران بإغلاق المضيق الذي كان يمر منه قبل الحرب 20 بالمئة من صادرات النفط العالمية.