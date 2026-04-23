أمين الصندوق المساعد بنقابة المهندسين: الدمغة الهندسية ركيزة أساسية لتعظيم الموارد

-حسن: نستهدف حصر الدمغة الهندسية بدقة.. وتنمية الاستثمارات أولوية

أكد أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين، السيد حسن، أن أجندة عمل النقابة خلال الفترة المقبلة تزخر بعدد كبير من الملفات والتحديات التي تتطلب تحركًا من مجلس النقابة، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه الملفات ملف الدمغة الهندسية، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لتعظيم موارد النقابة.

وأضاف السيد، لـ«الشروق»، أن النقابة تستهدف إحكام منظومة تطبيق الدمغة الهندسية وحصرها بدقة، مع تفعيل التواصل الإيجابي والمباشر مع الجهات المعنية في الدولة لضمان حسن التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وأشار إلى أن هناك توجهًا واضحًا نحو تعزيز الاستثمارات التابعة للنقابة، سواء من خلال الشركات القائمة مثل شركة «يوتن» وغيرها، بجانب العمل على تشجيع مزيد من الاستثمارات الجديدة، بما يسهم في تحقيق إيرادات مرتفعة تدعم قدرة النقابة على تحسين أوضاع أعضائها، وعلى رأسها رفع قيمة المعاشات لتكون على نحو يليق بالمهندسين وأسرهم، فضلًا عن تطوير منظومة الرعاية الصحية والعمل على زيادة سقف العلاج.

وأوضح أن النقابة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكات مع أجهزة الدولة المختلفة، وفي مقدمتها وزارتي الإسكان والتخطيط، بجانب الشركات والجهات المرتبطة بالقطاع الهندسي، وذلك من خلال فتح قنوات تواصل فعالة وتبادل الرؤى والأفكار، والعمل على إبرام بروتوكولات تعاون مشتركة تسهم في تحقيق التكامل وتخدم في النهاية مصالح جموع مهندسي مصر.

ووصف أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين، تشكيل هيئة المكتب الحالي بأنه يتميز بالتوافق والهدوء، ويجمع بين خبرات شيوخ المهنة من كبار المهندسين وأيضًا الشباب، بما يخلق حالة من التوازن القادرة على استيعاب احتياجات الأجيال المختلفة والتعامل مع تحديات المهنة.

يذكر أن النقابة العامة للمهندسين عقدت الجلسة الإجرائية للمجلس الأعلى، برئاسة النقيب العام محمد عبد الغني، أمس، لانتخاب هيئة مكتب النقابة، والتي أسفرت عن فوز رضا محمد الحسيني الشافعي ومصطفى عبد الخالق أبو زيد بمقعدي وكيلي النقابة بأغلبية الأصوات.

فيما فاز بمقعد الأمين العام للنقابة معتز محمود طلبة بعد حصوله على أغلبية الأصوات، وفاز هشام محمد أمين بمقعد أمين صندوق النقابة بالتزكية، كما فاز المعتز بالله محمد السيد بركات بمقعد الأمين العام المساعد بأغلبية الأصوات، وفاز السيد حسن أحمد عبد الرحمن بمنصب أمين الصندوق المساعد بأغلبية الأصوات.