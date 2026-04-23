وزارة الحرب الأمريكية تعلن اعتراض ناقلة نفط إيرانية بالمحيط الهندي

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية، اليوم الخميس، اعتراض ناقلة النفط الإيرانية «ماجستيك إكس» بالمحيط الهندي.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن القوات الأمريكية نفّذت خلال الليل، عملية اعتراض بحري وتفتيشًا بحريًا لسفينة النفط الإيرانية «ماجستيك إكس» (M/T Majestic X) الخاضعة للعقوبات.

وأشارت إلى أن السفينة كانت تنقل النفط من إيران، في المحيط الهندي ضمن منطقة مسئولية القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ (INDOPACOM).

وأضافت: «سنواصل جهودنا في إنفاذ القانون البحري العالمي لتعطيل الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم الدعم المادي لإيران، أينما كانت مواقعها».

واختتمت بيانها بالقول: «لا يمكن استخدام المياه الدولية كغطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأمريكية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

ولا يزال الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة قائمًا دون أفق واضح لنهاية الحرب، في ظل تعثر المساعي الدبلوماسية واستمرار التصعيد في المنطقة.

وبينما تواصل القوات الأمريكية اعتراض السفن وتغيير مساراتها ضمن عمليات الحصار للموانئ الإيرانية، يبقى المسار الزمني للنزاع غامضًا.

وفي المقابل، أظهرت طهران قدرتها على التأثير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، من خلال تكتيكات بحرية غير تقليدية، كان من أبرزها استخدام الزوارق السريعة، والتي قالت إنها استولت بواسطتها على سفينتين تجاريتين، الأربعاء.

ورغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، التي أكدت مرارًا أن القوات البحرية الإيرانية، المقدّرة بنحو 150 سفينة، تم تدميرها، فإن الجزء الأكبر من هذه الخسائر طال السفن الحربية الكبيرة التابعة للبحرية النظامية، مثل الفرقاطة التي أغرقتها غواصة أمريكية قبالة سواحل سريلانكا في مارس.

وفي تطور ميداني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أنها أعادت توجيه 31 سفينة للعودة إلى موانئها أو تغيير مسارها، في إطار تنفيذ الحصار البحري المستمر على إيران، مشيرة إلى أن معظم هذه السفن كانت ناقلات نفط.