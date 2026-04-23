بابا الفاتيكان يختتم جولته التاريخية في أفريقيا بإقامة قداس في غينيا الاستوائية

اختتم بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، جولته الأفريقية التاريخية، اليوم الخميس، بإقامة قداس أخير في غينيا الاستوائية، لينهي بذلك واحدة من أكثر الرحلات البابوية إثارة للجدل في تاريخ الباباوات؛ بسبب حواره الاستثنائي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وهبت عاصفة مطيرة قوية على ستاد مالابو الرياضي، حيث كان هناك ما يقدر بنحو 30 ألف شخص، احتشدوا قبل الفجر لحضور قداس الوداع الذي أقامه ليو، إلا أن الأمطار توقفت قبيل وصول ليو في سيارته البابوية المغطاة؛ ليسير بين الحشود.

ويغادر ليو، القارة بعد رحلة استغرقت 11 يوما، وشملت أربع دول، بدأت في الجزائر شمالا وحتى أنجولا جنوبا، مرورا بالكاميرون.

وخلال تلك الفترة، قطع ليو أكثر من 17 ألفا و700 كيلومتر (نحو 11 ألف ميل) على متن 18 رحلة جوية، من بينها ثلاث رحلات أمس الأربعاء فقط، حيث عبر غينيا الاستوائية من الساحل الغربي إلى أقصى الحدود الشرقية مع الجابون ثم عاد مجددا.