أرباح الدلتا للسكر تهبط 74% خلال الربع الأول من 2026 رغم قرارات الحكومة لدعم صناعة السكر

واصلت شركة الدلتا للسكر تراجع أرباحها خلال الربع الأول من 2026، تحت ضغوط تراجع أسعار السكر وارتفاع أسعار الفائدة، علي الرغم من قرارات الحكومة لدعم شركات السكر المحلية وتعزيز أرباحها.

أسعار السكر تواصل الانخفاض

وانخفض صافي أرباح شركة الدلتا للسكر وفقًا لقوائمها المالية المنشورة على موقع البورصة 74% خلال الربع الأول من 2026، لتسجل صافي ربح 80.8 مليون جنيه مقارنة بأرباح 315 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن انخفاض متوسط بيع أسعار السكر بسبب ارتفاع حجم الكميات المعروضة وارتفاع الفوائد التمويلية، دفع أرباح الشركة للانخفاض خلال الربع الأول من 2026.

وعلى صعيد إيرادات الدلتا للسكر، فقد تراجعت 6% خلال الربع الأول من 2026؛ لتصل إلى 2 مليار جنيه مقارنة بإيرادات 2.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

محاولات لدعم صناعة السكر

وشهدت أسعار السكر محليًا انخفاضات واسعة، بعد ارتفاع حجم المعروض منه بالسوق المحلي نتيجة التوسع في عمليات استيراد السكر الخام من الخارج، على الرغم من تطبيق قرار بحظر استيراد السكر المكرر.

ودعمت الحكومة صناعة السكر محليًا بإعادة فتح باب تصديره مرة أخرى أمام الشركات في يناير الماضي بعد توقف دام لمدة ثلاث سنوات؛ وذلك كمحاولة لتصريف فوائض الإنتاج لدى الشركات.

وتتوزع هيكل ملكية الدلتا للسكر بين شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية بنسبة 55%، و شركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 9%، وشركة مصر لتأمينات بنسبة 8.29%، وبنك الاستثمار القومي 6.2% والباقي نسبة تداول حر بالبورصة.

وهبط سهم الشركة بنحو 1% في أول ردة فعل علي انخفاض الأرباح خلال الربع الأول، ليسجل 48.96 جنيها