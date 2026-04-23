الخميس 23 أبريل 2026 12:57 م القاهرة
استئناف ضخ النفط الروسي إلى سلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا

براتيسلافا – أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 23 أبريل 2026 - 12:36 م | آخر تحديث: الخميس 23 أبريل 2026 - 12:36 م

قالت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينسيا ساكوفا، إن إمدادات النفط الروسي عادت للتدفق إلى بلادها عبر خط أنابيب دروجبا الذي يمر بأراضي أوكرانيا، بعد شهور من التوقف.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التطور في إتاحة حزمة من المساعدات المالية الضخمة لأوكرانيا التي مزقتها الحرب.

ومن جانبه، رحب رئيس الوزراء السلوفاكي، الشعبوي، روبرت فيكو، بهذا التطور، ووصفه بـ"النبأ السار".

وقال فيكو: "نأمل أن تكون علاقة جادة قد أقيمت بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي".

وشكر جميع من ساهم في حل هذه المسألة، بما يشمل المفوضية الأوروبية والمجر.

وكانت المجر وسلوفاكيا، على خلاف مع أوكرانيا منذ توقف إمدادات النفط الروسي للبلدين عبر خط الأنابيب في يناير الماضي، بعد تعرض الخط لأضرار.

وحمل مسئولون في أوكرانيا روسيا مسئولية الأضرار الناتجة عن شن هجمات بمسيّرات.

اخبار متعلقة


