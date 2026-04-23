نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

يتقدم الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أبطال القوات المسلحة، وكافة أبناء الشعب المصري، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وأكد نقيب المحامين أن هذه الذكرى الوطنية ستظل رمزًا خالدًا لعزة الوطن، ودليلًا على صلابة الإرادة المصرية وقدرتها على تجاوز التحديات، بما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات جسام سطّروا بها صفحة مضيئة في تاريخ مصر الحديث.



كما نوه النقيب العام أن استحضار هذه المناسبة يُمثل دافعًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وترسيخ قيم العمل والإخلاص، وتعزيز روح الانتماء الوطني، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرار والتقدم.