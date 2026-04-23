سوبوسلاي يتفوق على صلاح ويحصد جائزة لاعب الشهر في ليفربول

أعلن نادي ليفربول تتويج لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر مارس، وذلك بعد تصويت جماهير النادي، متفوقًا على النجم المصري محمد صلاح وزميله ميلوس كيركيز.

وحصل سوبوسلاي على نسبة تقارب ثلثي الأصوات، ليؤكد مكانته كأحد أبرز عناصر الفريق خلال الفترة الأخيرة، بعد أداء لافت جعله يحظى بثقة ودعم جماهير “الريدز”.

وشارك اللاعب المجري في جميع دقائق مباريات ليفربول خلال شهر مارس، حيث خاض ست مباريات كاملة، ونجح في تسجيل هدفين، ليواصل تقديم مستويات ثابتة ومؤثرة في خط الوسط.

ويُعد هذا التتويج هو الخامس لسوبوسلاي بجائزة لاعب الشهر داخل النادي خلال الموسم الحالي 2025-2026، بعدما سبق له الفوز بها في أشهر أغسطس وأكتوبر ونوفمبر وفبراير، ما يعكس استمرارية تألقه.

وفي سياق آخر، تواصلت التقارير الصحفية حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، وسط أنباء عن اهتمام أندية خارج أوروبا، أبرزها النصر السعودي، الذي يضع اللاعب ضمن أهدافه المستقبلية.

وتشير التقارير إلى وجود ترحيب مبدئي من بعض الأطراف بفكرة انضمام صلاح إلى الدوري السعودي، إلا أن المفاوضات الفعلية لم تبدأ بعد، في انتظار وضوح الرؤية بشأن خطط الفريق في الموسم المقبل.

ويُعد صلاح أحد أبرز نجوم ليفربول في السنوات الأخيرة، حيث يواصل تقديم مستويات قوية جعلته ضمن أهم اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم المنافسة القوية داخل الفريق على الجوائز الفردية.