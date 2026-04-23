شوبير يثير الجدل حول مستقبل الدوري: حديث عن عودة نظام المجموعتين

أثار الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، حالة من الجدل بشأن مستقبل بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تلميحاته بوجود اتجاه لإعادة نظام تقسيم المسابقة إلى مجموعتين في الموسم الجديد.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إنه سمع أحاديث متداولة حول هذا المقترح أثناء تواجده في أحد المناسبات، حيث أشار البعض إلى وجود نية لإعادة تطبيق نظام دوري المجموعتين، وهو ما أثار علامات استفهام حول مستقبل شكل المسابقة.

وأوضح أنه تحقّق من مصدر هذه المعلومات، ليجد أن هناك من يتحدث بثقة عن إمكانية تنفيذ القرار، معتبرًا أن ذلك يمثل تغييرًا جذريًا في شكل الدوري، رغم أنه لم يصدر إعلان رسمي يؤكد هذا التوجه.

وأضاف شوبير أنه اعترض على الفكرة، معتبرًا أن تغيير نظام البطولة بشكل مفاجئ غير مناسب، خاصة في ظل استقرار المسابقة بنظامها الحالي، مشيرًا إلى أن الحديث عن أي تعديل كبير يجب أن يكون عبر قرارات رسمية واضحة.

وفي المقابل، نقل شوبير تأكيدات من مسؤولين داخل المنظومة الكروية، تفيد بأن نظام الدوري الحالي سيستمر دون أي تعديل، نافيًا وجود نية لإعادة العمل بنظام المجموعتين في الوقت الحالي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في مثل هذه الملفات المصيرية، وعدم الانسياق وراء التسريبات أو الاجتهادات غير المؤكدة، خاصة أن شكل البطولة يمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار الكرة المصرية وتخطيط الأندية للمواسم المقبلة.