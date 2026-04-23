كشفت تقارير صحفية أن المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، لا يعتزم الإبقاء على خدمات ماركوس راشفورد بعد نهاية فترة إعارته من مانشستر يونايتد.

وبحسب ما أوردته صحيفة سبورت، فإن فليك أبدى عدم اقتناعه بالمستوى الذي يقدمه الجناح الإنجليزي، مطالبًا إدارة النادي بعدم تفعيل بند الشراء النهائي، والذي تبلغ قيمته نحو 30 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب الألماني بدأ في تقليص الاعتماد على راشفورد خلال المباريات الأخيرة، وهو ما ظهر بوضوح في مواجهة سيلتا فيجو، حيث ظل اللاعب على مقاعد البدلاء طوال اللقاء.

يُذكر أن برشلونة حقق فوزًا مهمًا في تلك المباراة بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليواصل تصدره جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، متقدمًا بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.