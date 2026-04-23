الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها الجوية اليومية إلى الإمارات وسوريا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف عملياتها التشغيلية بين الدوحة ووجهات رئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الرحلات اليومية إلى الإمارات العربية المتحدة وسوريا.

وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان، إنها ستستأنف اعتبارا من اليوم رحلاتها الجوية اليومية إلى دبي، والشارقة على أن تعيد تشغيل الرحلات الجوية اليومية إلى دمشق ابتداء من 1 مايو المقبل.

وتأتي هذه الاستئنافات ضمن جهود الخطوط الجوية القطرية الرامية إلى استعادة جداول رحلاتها الجوية العالمية بشكل تدريجي، وعقب ما ورد في إعلانها منتصف أبريل الجاري، حول توسيع نطاق رحلاتها الجوية اعتبارا من 16 يونيو 2026 ليصل إلى أكثر من 150 وجهة عبر القارات الست.

ودعت الخطوط الجوية القطرية المسافرين لزيارة موقعها الإلكتروني أو تطبيقها والتأكد من تحديث بيانات التواصل، كما نوهت بأنه في حال كان لديهم حجز مؤكد للسفر من تاريخ 28 فبراير إلى تاريخ 15 سبتمبر 2026، يمكنهم الاستفادة من إجراء تعديلات مجانية على تاريخ السفر في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2026، عند إعادة الحجز على الرحلات التي تسيرها الخطوط الجوية القطرية، وذلك بحسب توفر المقاعد وتغير الأسعار السارية حسب الموسم.

وأشارت إلى أن المسافرين على متنها سيظل كذلك بإمكانهم في حال طرأ تغيير على رحلاتهم تغييرها مرة جديدة دون دفع أي رسوم وذلك حتى تاريخ 31 أكتوبر 2026، إضافة إلى استرداد قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة، مع التنويه بأن معالجة طلبات الاسترداد قد تستغرق حتى 28 يوما.