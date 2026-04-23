تخفيف عقوبة السائح الكويتي المتسبب في حادث أعلى كوبري أكتوبر للحبس سنة

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بقبول استئناف السائح الكويتي المتهم بالتسبب في تحطيم عدة سيارات أعلى كوبري أكتوبر، على حكم حبسه 3 سنوات، وقضت مجددًا بتخفيف العقوبة للحبس سنة.

وفي وقت سابق، كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالتسبب في حادث أعلى كوبري أكتوبر.

وكانت النيابة العامة بوسط القاهرة، قد قررت إحالة السائح الكويتي المتسبب في حادث اصطدام بعدد من السيارات أعلى كوبري أكتوبر ومحاولته الفرار من قوة أمنية، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

وأسندت جهات التحقيق للمتهم في القضية رقم 7294 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، تهم حيازة وتعاطي مواد مخدرة، وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر والكحول، واستعمال القوة والعنف مع ضباط شرطة، وإتلاف ممتلكات عامة خلال محاولته الفرار من القوة الأمنية.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى كوبري أكتوبر بوقوع مصادمة ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الواقعة، وتبين أن سائق سيارة فارهة ارتكب الحادث وحاول الهروب قبل أن يتمكن رجال المرور من ضبطه.