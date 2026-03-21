مسئول عسكري إيراني مُهددا: سننقل المعركة للبحر الأحمر في حال قصف جزيرة خارك

هدد مسؤول عسكري إيراني بأن انعدام الأمن في البحر الأحمر سيكون خيارا مطروحا في حال استهداف الولايات المتحدة لجزيرة خارك غربي البلاد.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية السبت قول مسؤول عسكري دون تسميته: "أي هجوم أمريكي محتمل على جزيرة خارك سيخلق حالة من عدم الاستقرار في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ويجعلهما هدفا للمقاومة".

وأضاف أن الوضع سيكون له عواقب وخيمة على الولايات المتحدة.

وأشار المسؤول إلى التناقض بين رفع الولايات المتحدة للعقوبات النفطية المفروضة على إيران، بهدف خفض أسعار النفط العالمية، ورغبتها في مهاجمة جزيرة خارك.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة، إعفاء مؤقتا من العقوبات للسماح ببيع وتداول النفط الخام الإيراني ومشتقاته الموجودة حاليا على متن ناقلات عالقة في عرض البحر.

وقال المسؤول الإيراني: "إذا هاجمت الولايات المتحدة الجزيرة، فستُلحق إيران أضرارا بجميع المنشآت النفطية في المنطقة، مما سيزيد الوضع تعقيدا بالنسبة للولايات المتحدة ويُلحق بها أضرارا لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية".

وتقع جزيرة خارك على بعد نحو 30 كيلومترا من السواحل الإيرانية في الخليج، وتُعد واحدة من أهم النقاط الاستراتيجية لصادرات النفط الإيرانية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانًا على إيران، ما أسفر عن مئات القتلى، بينهم خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.