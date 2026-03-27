الدنمارك تعبر لمواجهة التشيك في نهائي الملحق الأوروبي لكأس العالم

اقترب منتخب الدنمارك من بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الثالثة تواليًا بعد فوزه العريض على مقدونيا الشمالية برباعية نظيفة، مساء الخميس في نصف نهائي المسار الرابع من الملحق الأوروبي.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب باركن، في كوبنهاجن، جيدة المستوى، وسط سيطرة شبه كاملة من منتخب الدنمارك على مجرياتها.

وسجل الجناح الأيسر لبرنتفورد الإنجليزي، ميكل دامسجارد الهدف الأول في الدقيقة 49، قبل أن يضيف الجناح الأيمن للاتسيو الإيطالي، جوستاف إيزاكسن الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 57و59، فيما سجل كريستيان نورجارد الهدف الرابع في الدقيقة 75.

ويواجه منتخب الدنمارك في النهائي نظيره، التشيك الذي تغلب على إيرلندا بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.