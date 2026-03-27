بوليفيا تتأهل لمواجهة العراق في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم

تأهل منتخب بوليفيا لنهائي المسار الثاني من الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 بالفوز 2-1 بصعوبة على سورينام في مباراة الدور قبل النهائي خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

بعد شوط أول سلبي في المباراة التي أقيمت بمدينة مونتيري المكسيكية، فاجأ منتخب سورينام منافسه بالتقدم بهدف أول سجله ليام فان جيلدرين في الدقيقة 48.

وقلب المنتخب البوليفي الطاولة على منافسه في غضون دقائق قليلة، حيث أدرك التعادل بهدف مويسيس بانياجوا في الدقيقة 72، وانتزع بطاقة التأهل بهدف ثان سجله ميجيليتو من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

بهذا الفوز يصعد منتخب بوليفيا لمواجهة العراق في المباراة النهائية التي ستقام مساء الثلاثاء المقبل، وسينضم الفائز منهما للمجموعة التاسعة لمونديال 2026 التي تضم فرنسا والسنغال والنرويج.

وستقام منافسات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وهي أول نسخة تقام بمشاركة 48 منتخبا، وأول نسخة أيضا تقام في ثلاث دول مختلفة، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.