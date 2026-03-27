الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، مساء اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

من جهة أخرى.. بدأت وزارة الداخلية الكويتية اليوم تفعيل نظام الإنذار المبكر عبر الأجهزة الذكية، الذي يهدف إلى إرسال رسائل تحذيرية فورية للمواطنين والمقيمين في حالات الطوارئ.

وبحسب الوزارة، تعتمد الرسائل التحذيرية على تقييمات ميدانية دقيقة ومؤشرات أمنية تتابعها الجهات المختصة على مدار الساعة، داعية الجميع إلى التعامل مع هذه التنبيهات بجدية تامة والالتزام بالتعليمات الواردة فيها، حرصًا على السلامة العامة.