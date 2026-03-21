استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون، إثر 198 حالة سقوط شظايا صاروخية بالضفة الغربية منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران نهاية فبراير الماضي.

جاء ذلك في بيان للناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات.

وقالت الشرطة إن "إدارة العمليات المركزية سجلت وقوع 198 من الشظايا الصاروخية في عدة مناطق في المحافظات منذ 28 فبراير".

وأكدت "استشهاد 5 مواطنين بينهم 4 في محافظة الخليل (نتيجة الشظايا) وواحدة جراء سقوط أحد المواطنين من علو أثناء مشاهدة الصواريخ".

كما أشارت إلى وقوع "9 إصابات، وما يقارب 27 حالة ضرر مادي بممتلكات المواطنين".

ودعت الشرطة الفلسطينيين إلى "اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم اعتلاء أسطح المنازل بهدف التصوير أو متابعة ما يجري في السماء، أو الأماكن المكشوفة، وضرورة البقاء في أماكن آمنة وتجنب التجمعات".

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة تعاملها والجهات المختصة مساء السبت، مع شظايا صاروخ سقطت بالقرب من منزل أحد المواطنين في بلدة عنزا جنوب مدينة جنين شمالي الضفة.

وأضافت أن "خبراء هندسة المتفجرات باشروا الإجراءات الفنية اللازمة للتعامل مع الجسم، حيث تم التعامل معه وفق إجراءات مهنية وآمنة، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار".

وجنوبي الضفة الغربية، قال شهود عيان للأناضول إن شظية صاروخية أصابت منزلا وألحقت به أضرارا مادية، دون تسجيل إصابات بشرية في بلدة حلحول شمالي مدينة الخليل جنوبي الضفة.

ومساء السبت، سمعت في منطقة الخليل أصوات انفجارات قوية، وذلك بعد وقت قصير من دوي صفارات الإنذار وإعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صواريخ من إيران باتجاه منطقة النقب والمنطقة المحيطة بغزة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.