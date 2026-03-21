• و5 إصابات أخرى في ترشيحا عقب صواريخ من لبنان..



أفادت القناة 12 العبرية، مساء السبت، بإصابة 20 شخصا في منطقة ديمونا جنوبي إسرائيل، جراء هجوم صاروخي إيراني، في تصعيد طال المنطقة التي تضم مفاعلا نوويا.

وقالت القناة الخاصة إن شظية صاروخية سقطت على مبنى في ديمونا، ما أدى إلى 20 إصابة، معظمها طفيفة، دون تفاصيل أخرى.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن صفارات الإنذار دوت مجددًا في ديمونا ويروحام بمنطقة النقب جنوبا، بالتزامن مع إطلاق صواريخ من إيران.

بدوره، أعلن الإسعاف الإسرائيلي في بيان، إصابة 5 أشخاص في منطقة ترشيحا شمالي إسرائيل، جراء إطلاق صواريخ من لبنان.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي على إيران ولبنان.