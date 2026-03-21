الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد عدم وجود أي زيادة في الإشعاع خارج موقع نطنز الإيراني

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن إيران أبلغتها بشأن الهجوم على منشأة نطنز النووية وأنه ليس هناك أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج الموقع. وأضافت الوكالة أنها تحقق في الحادث.

وكانت إيران قد قالت في وقت سابق اليوم إن منشأة نطنز النووية أُصيبت في غارة جوية، طبقا لما ذكرته وكالة ميزان الإيرانية للأنباء.

وقالت الوكالة إنه لم يحدث تسرب إشعاعي.

وتعرض موقع نطنز، وهو الموقع الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في إيران، للقصف في الأسبوع الأول من الحرب وظهرت عدة مبان متضررة، طبقا لصور الأقمار الاصطناعية. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه "لا يُتوقع حدوث أي آثار إشعاعية" جراء هذا الهجوم السابق.

وتم استهداف المنشأة النووية، التي تقع على بعد حوالي 220 كيلومترا(135 ميلا) جنوب شرق طهران بغارات جوية إسرائيلية في الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في يونيو 2025 وكذلك من قبل الولايات المتحدة.