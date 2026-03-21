تذيل الفنان محمد سعد إيرادات أول أيام العيد بفيلم "فاميلي بيزنس"، محققا ما يقرب من مليون جنيه و800 ألفا، لتبلغ إجمالي إيراداته في العيد حتى الآن مليونين و84 ألف جنيه.

ويقدم الفيلم معالجة تمزج بين الكوميديا السوداء والبعد الاجتماعى، من خلال قصة عائلة فقيرة تلجأ إلى السرقة كوسيلة للبقاء.

وتتصاعد الأحداث حين يقرر الأب "دياب"، الذى يجسده محمد سعد، الابتعاد عن الجريمة بعد اقترابه من السجن، ليبتكر خطة بديلة تقوم على تسلل أفراد العائلة للعمل داخل منزل أسرة ثرية دون الكشف عن صلتهم ببعضهم البعض.

وبين المفارقات الكوميدية والتوترات الدرامية، يطرح الفيلم سؤالًا أخلاقيًا حول إمكانية بناء حياة مستقرة على الخداع.

ويشارك فى بطولة الفيلم غادة عادل، هايدى كرم، دنيا سامى، محمود عبد المغنى، أحمد الرافعى، وأسامة الهادى، وهو من تأليف ورشة 3Bros وإخراج وائل إحسان.