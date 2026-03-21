إيران تعلن استهداف تل أبيب وقواعد أمريكية في المنطقة

- بصواريخ ومسيرات في إطار الموجة الـ71 من الهجمات ضمن عملية الوعد الصادق 4

أعلنت إيران أنها ضربت أهدافا في إسرائيل، وقواعد أمريكية في الكويت والسعودية والعراق بطائرات مسيرة وصواريخ.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، السبت، بقصف أهداف إسرائيلية وأمريكية، في إطار الموجة الـ71 من الهجمات ضمن "عملية الوعد الصادق 4".

وأضاف البيان أن الأهداف في تل أبيب ومدينة ريشون لتسيون أُصيبت بصواريخ من طراز عماد و قدير المزودة برؤوس حربية ثقيلة، وبطائرات مسيرة.

كما ذكر أنه تم تدمير أهداف في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت، وقاعدة الخرج بالسعودية، وقاعدة فيكتوريا في العراق بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.