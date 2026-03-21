عراقجي: نرفض وقف النار ويجب إنهاء الحرب بشكل دائم وتقديم ضمانات

- نرفض دعوات وقف إطلاق النار ولا نقبل به لأننا لا نريد تكرار ما حدث العام الماضي

- يجب تقديم ضمانات بعدم تكرار هذا الوضع كما يجب تعويض الأضرار التي لحقت بإيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران ترفض دعوات وقف إطلاق النار، وإنه يتوجب إنهاء الحرب بشكل كامل ودائم، مطالبا بضمانات بعدم تكرار الهجمات على بلاده في المستقبل، إضافة إلى تعويض الأضرار التي وقعت خلال الحرب.

جاء ذلك في تصريحات أدلاها، الجمعة، لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده وتداعياتها.

وأضاف عراقجي أن حالة انعدام الأمن في مضيق هرمز ناجمة عن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

ومضى قائلا: نحن لم نغلق مضيق هرمز، فهو لا يزال مفتوحا، لكننا فرضنا قيودا فقط على السفن التابعة للدول التي شاركت في الهجمات على إيران".

وأشار الوزير الإيراني إلى أن إيران قدمت الدعم لدول أخرى فيما يتعلق بعمليات العبور عبر مضيق هرمز، مؤكدا أنه يمكن تحقيق مرور آمن في حال قيام دول مثل اليابان بالتنسيق مع طهران.

وأوضح أن إيران تعرضت للهجوم أثناء وجودها على طاولة المفاوضات، مبينا أن الحرب "فُرضت" عليها.

وأردف: "كان هذا هجوما غير قانوني وغير مبرر. رد إيران هو دفاع مشروع عن النفس، وسيستمر ما دامت هناك حاجة لذلك".

وأعرب عراقجي عن رفض طهران دعوات وقف إطلاق النار، مبينا أن إيران لا تقبل بوقف إطلاق النار "لأننا لا نريد تكرار ما حدث العام الماضي".

واختتم بالقول: "يجب أن تنتهي الحرب بشكل كامل ودائم، ويجب تقديم ضمانات بعدم تكرار هذا الوضع. كما يجب تعويض الأضرار التي لحقت بإيران".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانًا على إيران، ما أسفر عن مئات القتلى، بينهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"المصالح الأمريكية" في دول عربية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.



