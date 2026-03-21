الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت.

وأكدت وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

وتشن إيران هجمات منذ نهاية فبراير ضد أهداف في دول الخليج، بما في ذلك قواعد عسكرية ومنشآت دبلوماسية أمريكية فضلا عن منشآت طاقة وموانئ، وذلك ردا على الغارات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية داخل إيران.