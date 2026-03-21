القناة 12 العبرية: تضرر مبنيين في مستوطنة المطلة وصفد جراء إطلاق وابل صواريخ من لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بتضرر مبنيين في مستوطنة المطلة ومدينة صفد شمالي إسرائيل، نتيجة إطلاق وابل صواريخ من لبنان.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن 10 صواريخ أطلقت من لبنان على المطلة، وتم اعتراض بعضها، بينما سقط البعض الآخر في "مناطق مفتوحة".

وأشارت القناة إلى تعرض إسرائيل لوابل صواريخ قادمة من لبنان، فضلا عن تفعيل صفارات الإنذار في منطقة الجليل (شمال).

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه نتيجة لسقوط واعتراض صواريخ أطلقت من لبنان، تضرر أحد المباني في المطلة.

ونقلت الصحيفة عن "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلي) قوله إن الأضرار اقتصرت على الممتلكات، بينما تفرض تل أبيب تعتيما كبيرا ورقابة مشددة على خسائرها البشرية والمادية، جراء سقوط واعتراض الصواريخ والمسيرات التي تطلقها إيران أو "حزب الله".

كما أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة مبنى بمدينة صفد شمالا، إثر قصف صاروخي من لبنان.

وكان "حزب الله" قد أعلن، السبت، في بيانات منفصلة، تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، متحدثا عن إصابات بين العسكريين، وأضرار مادية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الجاري، عن مقتل أكثر من 1021 شخصًا وإصابة 2641 آخرين، ونزوح مئات آلاف الأشخاص، إضافة إلى تدمير واسع في المباني السكنية والدينية والبنية التحتية، وفق أرقام رسمية لبنانية حتى الجمعة.

جاء ذلك عقب استهداف "حزب الله" موقعًا عسكريًا شمالي إسرائيل بالصواريخ، ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024 واغتيال المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانًا على إيران، ما أسفر عن مئات القتلى، بينهم خامنئي ومسئولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"المصالح الأمريكية" في دول عربية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.