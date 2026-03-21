قائد عسكري أمريكي: قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز تقلصت

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، إن قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز قد تقلصت.

وأضاف الأدميرال كوبر في آخر تحديث مصور له حول الحرب إن القوات الأمريكية "لا تزال ملتزمة بخطتها للقضاء على قدرة إيران على بسط نفوذها الفعلي خارج حدودها".

وقال في منشور على موقع إكس إنه في وقت سابق من الأسبوع المضي، تم إسقاط عدة قنابل تزن 5000 رطل على منشأة تحت الأرض على طول الساحل الإيراني كانت تستخدم لتخزين صواريخ كروز المضادة للسفن وقاذفات الصواريخ المتنقلة وغيرها من المعدات "التي شكلت خطرًا خطيرًا على الشحن الدولي".

وتابع كوبر إن مواقع الدعم الاستخباراتي ورادارات رصد الصواريخ المستخدمة لمراقبة تحركات السفن قد تم تدميرها.

وذكر كوبر في الفيديو: "لقد تقلصت نتيجة لذلك قدرة إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز وما حوله، ولن نتوقف عن ملاحقة هذه الأهداف". وقال: "لقد أنشأنا حاليا أوسع منظومة دفاع جوي في العالم فوق الشرق الأوسط".