 أول رد بريطاني على محاولة إيران استهداف قاعدة دييجو جارسيا في المحيط الهندي - بوابة الشروق
السبت 21 مارس 2026 4:19 م القاهرة
أول رد بريطاني على محاولة إيران استهداف قاعدة دييجو جارسيا في المحيط الهندي

وكالات
نشر في: السبت 21 مارس 2026 - 3:35 م | آخر تحديث: السبت 21 مارس 2026 - 3:35 م

أدانت المملكة المتحدة ما وصفته بـ"الهجمات الإيرانية المتهورة" بعد إطلاق صواريخ باليستية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية بريطانية مشتركة في المحيط الهندي.

وأفاد مسئول أمريكي لشبكة "سي ان ان" بأن إيران أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى على القاعدة في جزيرة دييجو جارسيا صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأكد المسئول أن أيًا منهما لم يصب القاعدة، بحسب شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية.

وأكدت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، السبت، أن الصواريخ استهدفت "القاعدة العسكرية للمعتدين في دييجو جارسيا".

تقع دييجو جارسيا على بُعد حوالي 3800 كيلومتر (2360 ميلاً) من إيران، وتضم قاعدة جوية قادرة على استيعاب قاذفات أمريكية بعيدة المدى.

وأوضحت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية أن استهداف القاعدة "خطوةٌ خطيرة من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها خارج حدود غرب آسيا".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، إن "الهجمات الإيرانية المتهورة، التي تشنها في أنحاء المنطقة وتحتجز مضيق هرمز رهينة، تُشكل تهديدًا للمصالح البريطانية وحلفائها".

الجمعة، أعلنت الحكومة البريطانية أنها منحت الولايات المتحدة الإذن باستخدام قواعد بريطانية لعمليات دفاعية محددة "لإضعاف مواقع الصواريخ وقدراتها المستخدمة في مهاجمة السفن".

