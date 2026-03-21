تايمز أوف إسرائيل: شظية الصاروخ التي أصابت البلدة القديمة بالقدس كانت رأسا حربيا للصاروخ الإيراني

كشفت صور وتوثيقات ميدانية عن سقوط شظايا كبيرة لصاروخ إيراني، يبدو أنها رأس حربي متفجر، في قلب البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وذلك عقب الرشقات الصاروخية التي استهدفت المنطقة أمس الجمعة.

وذكر موقع " تايمز أوف إسرائيل" أن صورة التقطها موقع "Flash90" تظهر شظية صاروخية، يبدو أنها رأس حربي، تسقط في الهواء قبل أن تصيب البلدة القديمة في القدس.

وأضاف الموقع، "من الصورة، يبدو أن الرأس الحربي ظل سليما بعد عملية الاعتراض".

وبحسب ما أفادت مصادر في الجيش الإسرائيلي، فإن الأنظمة الدفاعية اعترضت صاروخا إيرانيا في سماء المنطقة، إلا أن بقايا الصاروخ وشظاياه سقطت بشكل مباشر في "حارة اليهود" داخل البلدة القديمة.

وأدى سقوط هذه الشظايا إلى وقوع أضرار مادية في موقف للحافلات والسيارات، في نقطة لا تبعد سوى ربع ميل عن المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق.

يأتي هذا التطور الميداني في وقت أكد فيه رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، استمرار العمليات العسكرية وتأهب كافة المنظومات الدفاعية.

وكانت مصادر في وزارة الجيش الإسرائيلية قد أشارت إلى أن "مركز الثقل" في المواجهة الحالية سيبقى موجها نحو إيران، مع استمرار ملاحقة التهديدات الصاروخية التي طالت مناطق واسعة وصولا إلى القدس والنقب.