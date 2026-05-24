مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين جنوب بورسعيد

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون؛ إثرحادث تصادم وقع بين سيارة نقل وميكروباص جنوب محافظة بورسعيد.

وتلقى اللواء محمد خليل الجمسي مدير أمن بورسعيد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث على طريق المعاهدة (خط القابوطي الجديد) بنطاق حي الجنوب.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: حسن إبراهيم عبد الفتاح، ومحمد مصطفى أحمد، وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابون إلى مستشفى الزهور لتلقي العلاج اللازم.

وأودعت الجثتان مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الجنوب، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.