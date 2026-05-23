أستاذ موارد مائية: المناخ لن يسمح بتحقيق بالاكتفاء الذاتي

دعا الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، إلى التفرقة بين مفهومي "الأمن الغذائي" و"الاكتفاء الذاتي"، موضحا أن الأمن الغذائي يعني توفير جميع السلع واحتياجات المواطنين سواء عبر الإنتاج المحلي أو من خلال الاستيراد، في حين يعني الاكتفاء الذاتي السعي للنجاح في الاكتفاء من جميع الحاصلات الزراعية محليا دون استيراد.

وقال خلال برنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد" إن إبداع الخالق يكمن في جعل مناطق متجمدة في القطبين الشمالي والجنوبي، تليها مناطق باردة تمتد حتى البحر المتوسط، وصولا للمنطقة المدارية المعتدلة التي تقع فيها مصر، ثم المنطقة الاستوائية التي تتسم بالحرارة والأمطار طوال العام وتخلو تقريبا من فصل الشتاء.

وأوضح أن لكل منطقة مناخية حاصلاتها الزراعية الخاصة بها، مشيرا إلى تميز دول شمال أوروبا بالأخشاب الفاخرة، داعيا إلى المقارنة بين التفاح الفاخر الأوربي مقارنة بالتفاح المصري الصغير لمعرفة تأثير المناخ.

ونوه بأن المنطقة المدارية التي تقع فيها مصر تعد منطقة جافة نسبيا وتستهلك كميات أكبر من مياه الري لارتفاع درجات الحرارة، مع خلو شتائها من البرودة، لافتا إلى استيراد دول أوروبا من مصر خلال الشتاء 48 صنفا من الخضروات تشمل الفاصوليا والبسلة والبقوليات، لتعويض فترة تجمد أراضيها وتغطيتها بالثلوج.

وأشار إلى أن محاصيل القمح وبنجر السكر تجود في المناطق الباردة وتمتد حتى المناطق المدارية المعتدلة، في حين تتميز المنطقة الاستوائية بمحاصيل مثل الشاي والبن والكاكاو والياميش، بالإضافة إلى الفواكه الاستوائية.

وأكد أن "لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل يجب أن تمتد الدولة جغرافيا بالطول من القطب الشمالي إلى خط الاستواء"، متسائلا: "هل هناك دولة كده؟".

وشدد على أن "المناخ لن يسمح بالاكتفاء الذاتي"، مؤكدا أن طبيعة المناخ لا تسمح بجمع محاصيل المناخين الاستوائي والبارد أو المناطق الجافة والباردة على الإطلاق.