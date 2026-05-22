لبنان: بعثة أممية ستعاين ميدانيا الاعتداءات الإسرائيلية جنوبي البلاد

أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، الجمعة، أن بعثة أممية لحقوق الإنسان ستزور البلاد لإجراء معاينات ميدانية للاعتداءات الإسرائيلية بالجنوب، فيما دان مجلس الوزراء استهداف الطواقم الإسعافية والصحفيين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مرقص للصحفيين عقب جلسة لمجلس الوزراء عقدت في قصر بعبدا شرق بيروت، برئاسة الرئيس جوزاف عون.

وقال مرقص، إن "مجلس الوزراء دان الاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما تلك التي طالت الطواقم الإسعافية والصحفيين".

يأتي ذلك مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو المقبل.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 22 شهيدا و39 مصابا خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 3 آلاف و111 شهيدا و9 آلاف و432 جريحا.

وأضاف مرقص، في المؤتمر الصحفي: "عرضنا على 70 سفيرا وسفيرة الاعتداءات الإسرائيلية، وستكون هناك زيارة للبعثة الأممية لحقوق الإنسان لإجراء معاينات على هذه الاعتداءات"، دون ذكر توقيت الزيارة.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية باستشهاد 6 مسعفين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي دير قانون النهر وحانوية بقضاء صور (جنوب).

وقالت الوكالة، إن غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر، أسفرت عن استشهاد مسعفين من "جمعية الرسالة" أثناء نقلهما مصابين، إضافة إلى 4 مدنيين، بينهم 3 سوريين وطفلة.

كما ذكرت أن 4 مسعفين أستشهدوا فجر الجمعة، جراء غارة استهدفت مركزهم في بلدة حانوية بقضاء صور.