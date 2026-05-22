سفارة إيطاليا بالقاهرة تستضيف حفل للموسيقي إينزو فافاتا

استضافت سفارة إيطاليا في القاهرة حفل "أتلانتيكو" للموسيقى وعازف الساكسوفون الإيطالي إينزو فافاتا، وذلك ضمن الأنشطة الثقافية التي تنظمها السفارة بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي، وبمناسبة الزيارة الأولى للفنان إلى مصر.

وشهد الحفل حضور سفير إيطاليا في مصر أجوستينو باليزي، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والبرلمانيين، وفاعلين في مجالات الفن والرياضة والإعلام والدبلوماسية.

وينحدر إينزو فافاتا من جزيرة سردينيا الإيطالية، ويُعرف بأسلوبه الموسيقي الذي يمزج بين موسيقى الجاز والتقاليد المتوسطية والموسيقى العالمية، مع تأثيرات من الموسيقى السردينية وأمريكا اللاتينية.

وبدأ فافاتا مسيرته الفنية في ثمانينيات القرن الماضي، حيث شارك في العديد من المهرجانات والحفلات الدولية، وتعاون مع عدد من أبرز موسيقيي الجاز في العالم، كما ألّف موسيقى تصويرية للمسرح والسينما.

ويُعد مشروع "أتلانتيكو" أحد أبرز أعماله الموسيقية، وهو مستوحى من أدب وثقافات أمريكا اللاتينية، وقد حقق حضوراً واسعاً في مهرجانات وجولات دولية منذ إطلاقه في أواخر التسعينيات