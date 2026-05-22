مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى ويعتدون على 2 من حراسه

اقتحم 9 مستوطنين إسرائيليين، الجمعة، المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، بعد الاعتداء على اثنين من حراسه، فيما كانوا يحملون "قربانًا نباتيًا".

وقالت محافظة القدس الفلسطينية، في بيان، إن "9 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بعد الاعتداء على حارسين من حراس الأقصى، وكان بحوزتهم قربان الخبز".

وأضافت المحافظة أن المستوطنين "اقتحموا المسجد عنوة، وتمكنوا من الوصول إلى صحن قبة الصخرة".

ووصفت الخطوة بأنها "سابقة خطيرة، وتُعد الأولى من نوعها منذ احتلال القدس عام 1967".

المحافظة، قالت إن الاقتحام جاء بالتزامن مع "تحريض واسع من جماعات الهيكل المتطرفة" بمناسبة ما يسمى عيد الأسابيع (الشفوعوت) العبري، وفي سياق محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى".

من جانبها، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب الغوانمة، بعد الاعتداء على اثنين من حراس المسجد، وتمكنوا من الوصول إلى صحن قبة الصخرة وهم يحملون "قربانا نباتيا".

واعتبرت الأوقاف ما جرى "تصعيدًا خطيرًا، ومحاولة لفرض طقوس دينية داخل المسجد الأقصى".

وفي وقت سابق اليوم، أقام أكثر من 70 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية، وفقا لبيان دائرة الأوقاف.

ومنذ عام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام الأقصى، فيما تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية بوقف تلك الاقتحامات، لكن دون استجابة من قبل تل أبيب.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف منذ عقود جرائمها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها في 1980.