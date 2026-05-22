تركي آل الشيخ: مصر ستشهد أحد أكبر الفعاليات الرياضية في تاريخها على مدار الـ 100 عام الماضية

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إن مصر تمثل "مكانا خاصا ومميزا" بالنسبة إليه.

وأشار خلال تصريحات عبر "إم بي سي مصر" إلى إنهاء الاتفاق بين رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وشركة "صلة" السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، لإعداد "أمر خاص ومفاجأة للجميع ولمصر في العام المقبل" تتعلق بإقامة بعض الفعاليات الرياضية خلال العام المقبل.

وأكد أنها ستكون "أحد أكبر الفعاليات في مجال الرياضة في تاريخ مصر على مدار المئة عام الأخيرة".

ولفت إلى الإعلان عن التفاصيل في القريب، مشيرا إلى أن الحدث المرتقب "أمر لا يصدق ومذهل وسيكون مدهشا للجميع".

ونوه أن العمل جار حاليا على الحصول على التصريحات اللازمة، موجها الشكر الجزيل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، مشيرا إلى الكشف عن كل تفاصيل في الوقت المناسب.

ووقعت شركة صلة، اتفاقية استراتيجية ، لإطلاق تحالف لصناعة وإدارة تجارب الفعاليات والترفيه في مصر، مع مجموعة طلعت مصطفى وذلك بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

وأكد الدكتور راكان الحارثي، العضو المنتدب لشركة "صلة"، أن هذا التحالف يمثل محطة جديدة في مسيرة الشركة نحو تعزيز حضورها الدولي، مضيفا: "تقوم صلة على رؤية واضحة تتمثل في إعادة تعريف التجارب، من خلال تطوير وجهات وفعاليات ومحتوى وتجارب حية قادرة على صناعة أثر يتجاوز لحظة الحدث".