مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارة أجرة بجرار زراعي بإسنا

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، منذ قليل، حادث تصادم مروع بين سيارة أجرة وجرار زراعي بالقرب من الظهير الصحراوي لقرية النمسا، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين مصرع 3 أشخاص في موقع الحادث، فيما توفي شخص رابع متأثرًا بإصابته، بينما أُصيب 3 آخرون بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حين أودعت الجثامين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.