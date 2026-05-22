الخارجية الإيرانية: لا صحة لتقارير حول مصير اليورانيوم المخصب

نفت إيران، الخميس، صحة ما ورد في بعض التقارير الإعلامية الدولية بشأن ملف اليورانيوم المخصب، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأوضح بقائي، أن ما تم تداوله في وسائل إعلام دولية بشأن إصدار المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج "غير صحيح".

وأضاف أن بلاده لا تؤكد أيّا من التكهنات التي تتناول مسار المحادثات الجارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالملف النووي أو مستويات التخصيب.

وأشار بقائي، إلى أن ما يتم تداوله في الإعلام بشأن تفاصيل المفاوضات "مجرد شائعات إعلامية لا تمت للواقع بصلة".

وقال إن المعلومات الدقيقة يتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية والمتحدثين المعتمدين.

ولفت بقائي، إلى أن تركيز المفاوضات الحالية ينصب على "إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما فيها لبنان"، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول مسار المحادثات.

يشار أن وكالة رويترز، نقلت عن مصادر إيرانية رفيعة أن المرشد مجتبى خامنئي، أصدر توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير الماضي، حربا على إيران، خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية، خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل الماضي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي، حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.