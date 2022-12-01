هندوراس: مقتل 16 شخصا في هجومين على المنطقة الساحلية

قالت الشرطة في هندوراس، إن مسلحين فتحوا النار فى هجومين منفصلين اليوم الخميس، في المنطقة الساحلية؛ ما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل، من بينهم 6 رجال شرطة.

وقال إدجاردو باراهونا المتحدث باسم الشرطة الوطنية إن إطلاق النار الأول وقع في مزرعة في بلدية تروخيو شمالي هندوراس، حيث لقي 10 عمال على الأقل حتفهم رميا بالرصاص.

وتشهد المنطقة الغنية بالموارد صراعا على توزيع الأراضي الزراعية منذ عقود.

وأضافت الشرطة أن المسلحين فتحوا النار في الهجوم الثاني على عناصرها في بلدية أوموا في إدارة كورتيس قرب حدود جواتيمالا، ما أسفر عن مقتل ستة رجال شرطة، من بينهم ضابط بارز.

وقال باراهونا إنه رغم مقتل ما لا يقل عن 10 عمال في تروخيو، فإن الحصيلة الإجمالية للضحايا لم تتضح بعد، ويرجع ذلك جزئيا إلى قيام أقارب الضحايا بانتشال جثامين ذويهم.

وأضاف أنه تم إرسال محققين إلى موقع الحادث.