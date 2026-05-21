عواد يكشف كواليس تصديه لركلة جزاء سيراميكا في الدوري

كشف محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، تفاصيل تصديه لركلة الجزاء أمام سيراميكا كليوباترا، خلال الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

وقال عواد، في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إن تركيزه كان منصبًا بالكامل على التصدي للكرة، مؤكدًا أنه لم يشعر بأي شيء وقت تنفيذ ركلة الجزاء، مضيفًا أن عبد الله السعيد طالبه بالتركيز قبل التسديد، وهو ما ساعده على التعامل مع الكرة بنجاح.

وتحدث حارس الزمالك عن الانتقادات التي تعرض لها في الموسم الماضي، خاصة عقب مواجهة بيراميدز، بعدما ترددت شائعات تتهمه بالتعمد في استقبال الأهداف، مؤكدًا أن تلك الأحاديث لا أساس لها من الصحة، وأنه أثناء تنفيذ ركلة الجزاء لم ينظر حتى إلى وجه اللاعب أحمد بلحاج، بل كان تركيزه بالكامل على الكرة فقط.

وأضاف عواد أنه كان يتوقع حصول سيراميكا على ركلة جزاء خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقطات واردة في كرة القدم، وأن تسجيلها كان من الممكن أن يغير مجريات المباراة ونتيجتها بشكل كامل.

وعن شارة القيادة داخل الفريق، أكد عواد أن عبد الله السعيد يمثل قيمة كبيرة داخل غرفة ملابس الزمالك، سواء بخبراته أو شخصيته، موضحًا أنه يستفيد منه كثيرًا داخل وخارج الملعب.

وأشار إلى أنه أبلغ الحكم قبل المباراة بنيته منح شارة القيادة لعبد الله السعيد تكريمًا له خلال مواجهة سيراميكا، لكنه فوجئ بأن اللاعب كان كل تركيزه منصبًا فقط على تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة.

واختتم عواد تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار عبد الله السعيد مع الزمالك في الموسم المقبل، مشددًا على أن اللاعب يمتلك رغبة كبيرة في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مع الفريق.