22 لاعباً في التدريب الأول للمنتخب الوطني استعداداً لكأس العالم

انطلق ظهر اليوم معسكر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، بمركز المنتخبات الوطنية ، في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب ودية مع روسيا يوم 28 مايو الحالي قبل السفر يوم 30 إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل.

وعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق مران المنتخب، الذي شهد مشاركة 22 لاعباً وهم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومهدي سليمان ومحمد علاء.

في الدفاع: محمد هاني وطارق علاء ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وحسام عبدالمجيد وكريم حافظ وأحمد فتوح.

في الوسط: مروان عطية ومهند لاشين ونبيل عماد دونجا ومحمود صابر وأحمد السيد زيزو وإمام عاشور ومصطفى زيكو وإبراهيم عادل ومحمود تريزيجيه.

في الهجوم: أقطاي عبد الله.