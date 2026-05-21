ارتفاع أسعار الذهب مع زخم محادثات السلام بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس، في ظل تقارير متضاربة بشأن موقف إيران من نقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى خارج أراضيها، وفي حين تدرس إيران الرد الأمريكي على خطتها السابقة للسلام، يستمر الجمود بشأن مضيق هرمز، ما يحد من مكاسب المعدن النفيس.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 2,80 دولارا أي بنسبة 0,06% إلى 4538,10 دولارا للأوقية تسليم يونيو المقبل، في حين ارتفع سعر الفضة بمقدار 0,529 دولارا أي بنسبة 0,70% إلى 76,450 دولارا للأوقية تسليم يونيو المقبل.

يأتي ذلك فيما دخل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران يومه الثالث والثمانين اليوم، على الرغم من استمرار سريان وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في نهاية الأسبوع الأول من أبريل الماضي.

في الأسبوع الماضي، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر سلسلة من الرسائل على منصة "تروث سوشيال"، إيران على التوصل إلى تسوية مبكرة.

وهدد ترامب، الأحد الماضي، بأنه لن يبقى شيء من إيران إذا لم تتوصل إلى خطة.

وفي يوم الاثنين، أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن إيران قدمت مقترح سلام جديد من أربعة عشر بندا إلى الولايات المتحدة عبر باكستان.

ويتواجد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي حاليا في إيران لمناقشة قضايا متعلقة بمحادثات السلام الأمريكية الإيرانية.

وقد التقى نقوي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والرئيس مسعود بيزشكيان، ومسئولين آخرين.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) بأن وزارة الخارجية الإيرانية تدرس حاليا ردا أمريكيا على المقترح الذي أرسلته سابقا.

في الوقت نفسه، لا يزال مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران فور بدء الحرب، يوم 28 فبراير الماضي، مغلقا.

وتخضع حركة مرور سفن النفط وناقلات النفط حاليا لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، ويسمح لحاملات السفن التجارية بالمرور بالتنسيق مع السلطات الإيرانية.

وحذر ترامب مشغلي أساطيل الشحن التجاري من الامتثال لمطالب إيران المتعلقة بموافقات المرور.