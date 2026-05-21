أعرب هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ15 في تاريخ النادي، مؤكدًا أن الإدارة الحالية نجحت في التعامل مع العديد من الملفات الصعبة منذ توليها المسؤولية.

وقال هشام نصر، خلال تصريحات عبر قناة أون سبورت ماكس، إن مجلس الإدارة تمكن من حل أزمة إيقاف القيد في أربع مناسبات خلال فترته الأولى، إلى جانب التتويج بلقبي الكونفدرالية والسوبر الأفريقي، معتبرًا أن ما تحقق يعد نتيجة إيجابية في ظل الظروف التي مر بها النادي.

وأضاف أن حجم الأزمات داخل الزمالك كان أكبر مما يتخيله الجميع، مشيرًا إلى أن الإدارة فضلت الحديث بالنتائج بدلًا من كشف كل التفاصيل للجماهير، مؤكدًا أن الإنجازات الأخيرة كانت أفضل رد على المرحلة الصعبة.

وأوضح نائب رئيس الزمالك أن النادي كان بحاجة فقط لبعض الوقت، في ظل وجود العديد من الأزمات، مشيدًا بدور لاعبي الفريق والجهاز الفني، إلى جانب جون إدوارد وعبد الناصر محمد مدير الكرة، لما قدموه من مجهودات خلال الفترة الماضية.

وأكد أن جون إدوارد نجح في خلق حالة مميزة داخل النادي، لكنه لم ينفذ سوى جزء بسيط من المشروع الذي كان يطمح لتحقيقه مع الزمالك.

وبشأن الرخصة الأفريقية، أشار هشام نصر إلى أن الجماهير ستتعرف قريبًا على التفاصيل الكاملة، موضحًا أن النادي يعمل بقوة من أجل إنهاء الملف وعدم التفريط في فرصة المشاركة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، معربًا عن ثقته في الحصول على الرخصة وحل الأمور تدريجيًا.

وشدد على أن الدعم المعنوي من الجماهير موجود دائمًا، لكن الأزمات المالية تحتاج إلى حلول عملية مختلفة، مؤكدًا أن الإدارة بدأت بالفعل منذ فترة العمل على ملف الرخصة الأفريقية ورفع إيقاف القيد، مع إمكانية طلب تمديد فترة السماح إذا لزم الأمر، متوقعًا تفهم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد المصري لهذا الأمر.

واختتم هشام نصر تصريحاته بالإشارة إلى عقد اجتماع عقب إجازة العيد لمناقشة تقرير الموسم الماضي بشكل كامل، موضحًا أن الإدارة ستعمل وفق نظام واضح يعتمد على التقييم والتحليل الدقيق لكل الملفات، سواء الخاصة باللاعبين أو الأجهزة الفنية، مؤكدًا أن النادي بدأ بالفعل السير في الطريق الصحيح.