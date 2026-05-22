كريم عبد العزيز يشيد بـ منة شلبي بعد ظهورها في SEVEN DOGS: قمة الاحترافية

حرص الفنان كريم عبد العزيز على توجيه الشكر للفنانة منة شلبي، بعد مشاركتها كضيفة شرف في فيلم SEVEN DOGS، الذي يجمعه بالفنان أحمد عز وعدد من النجوم العالميين.

وقال كريم عبد العزيز، خلال اللقاء الصحفي الخاص بالفيلم، إن منة شلبي تمثل له مكانة خاصة على المستويين الإنساني والفني، موضحًا: «منة بالنسبة لي صديقة وأخت وفرد من عائلتي، وهي من أقرب الشخصيات إلى قلبي».

وأوضح أن طبيعة الأحداث الدرامية في الفيلم لم تمنح فرصة لظهورهما سويًا في مشاهد مشتركة، قائلًا: «ماكانش فيه فرصة إننا نتقابل في فيلم SEVEN DOGS بحكم الدراما».

وأشاد كريم عبد العزيز باحترافية منة شلبي وموافقتها على الظهور كضيفة شرف، مضيفًا: «قمة الاحترافية منها، وعايز أشكرها إن نجمة بالحجم ده تقبل تنورنا في الفيلم من غير مشاهد ماستر سين، وده يُحسب لها».