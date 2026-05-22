قال الدكتور الحسيني محمد عوض، المتحدث باسم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن بعض المواطنين ما زالوا يلجأون إلى ذبح الأضاحي في الشوارع خلال عيد الأضحى، نتيجة موروثات وعادات قديمة، أبرزها الاعتقاد بأن الذبح أمام المنزل يجلب البركة، إلى جانب الرغبة في سرعة توزيع اللحوم على الجيران والأقارب، وكذلك التصور بأن الذبح داخل المجازر يكون مكلفًا.

وأضاف "عوض" عبر برنامج "البعد الرابع" على قناة إكسترا نيوز، مساء الخميس، أنهم وفروا بدائل آمنة ومجانية، من خلال تجهيز نحو 497 مجزرًا على مستوى الجمهورية لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد، بما يشمل القرى والنجوع لتغطية مختلف المناطق.

وأشار إلى تخصيص الخط الساخن 19561 التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية، للرد على استفسارات المواطنين بشأن اختيار الأضحية السليمة وأقرب المجازر، إلى جانب تقديم الإرشادات البيطرية اللازمة قبل الذبح.

وأوضح أن هناك تنسيقًا مع قطاع الإنتاج الحيواني لتوفير أضاحٍ متنوعة بأسعار مناسبة، بهدف تحقيق التوازن في السوق وتخفيف العبء عن المواطنين.

وحذر من مخاطر الذبح العشوائي في الشوارع، مؤكدًا أنه يحرم الأضحية من الكشف البيطري، ويزيد من احتمالات التلوث وانتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، لافتًا إلى أن المجازر الحكومية مجهزة بإجراءات صحية ورقابية متكاملة لضمان سلامة اللحوم وحماية الصحة العامة.



وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استعدادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري، حيث تم رفع درجة الجاهزية القصوى داخل 497 مجزرًا حكوميًا على مستوى الجمهورية، مع التأكد من جاهزيتها الفنية والبيطرية لاستقبال الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في المحافظات.