أشاد معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك بإمكانيات خوان بيزيرا، وعبد الله السعيد، ثنائي فريقه، مُشيرًا إلى أنه لم يتم حسم مستقبله مع الأبيض.

وقال معتمد جمال في تصريحات لقناة أون سبورت: "خوان بيزيرا لاعب كبير جدًا ولديه إمكانيات مميزة، وأراه من أنجح صفقات جون إدوارد، والزمالك تعاقد مع لاعبين مهمين للغاية أيضًا، وعلى أعلى مستوى داخل الدوري المصري".

وأضاف: "عبد الله السعيد أحد أفضل اللاعبين في مصر، وكان له دورًا مهمًا للغاية مع الفريق، ولدي ذكريات كثيرة معه، وأراه من أفضل اللاعبين في مصر".

وعن مستقبله مع الزمالك، قال معتمد جمال: "حتى الآن لم يتم الاستقرار على استمراري مع الزمالك، لكنني لن أتأخر عن النادي، والعمل داخل الزمالك شرف كبير لأي مدرب".

وعن التتويج بالدوري، قال: "من كان يقول إن الزمالك لن ينافس على أي بطولة، أحب أن أقول له إنه كان مخطئًا، لأن الزمالك طوال تاريخه يملك شخصية المنافسة والتواجد دائمًا في القمة".

وأتم معتمد جمال تصريحاته قائلًا: "كنت أتمنى التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية أيضًا، والجميع داخل النادي بذل مجهودًا كبيرًا طوال الموسم، إن كان الجهاز الفني أو اللاعبون أو الإدارة، ويجب توجيه الشكر أيضًا إلى جون إدوارد على ما قدمه".