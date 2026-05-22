الزراعة: فتح 497 مجزرًا مجانيًا لاستقبال الأضاحي خلال العيد

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة أتاحت 497 مجزرًا مجانًا أمام المواطنين، لاستقبال الأضاحي، بهدف التنظيم والحد من الذبح العشوائي في الشوارع.

وأوضح "جاد" عبر برنامج "حوار الخميس" على قناة الحدث اليوم، مساء الخميس، أن الخدمة “مجانية مطلقة”، مضيفًا أن يحاولون جعل الذبح في أماكن موحدة داخل مجازر مجهزة بعيدة عن التلوث، وبما يساهم في الوقاية من انتشار الأمراض.

وأضاف أن المجازر تضم أطباء بيطريين وعمالًا متخصصين لتقديم الدعم والإشراف على عمليات الذبح بشكل صحي وآمن، مؤكدًا أن فتحها مجانًا يأتي في إطار خدمة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

وفي سياق آخر، تطرق إلى جهود التوسع في حملات تحصين وتعقيم الكلاب الضالة، موضحًا أن الوزارة مستمرة في التعامل معها من خلال محورين رئيسيين.

وتابع أن المحور الأول يتمثل في تحصين الكلاب ضد مرض السعار، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف أن تكون مصر خالية من مرض السعار في الكلاب بحلول عام 2030.

واستكمل أن المحور الثاني يتعلق بتعقيم إناث الكلاب للحد من التكاثر وتقليل أعداد الكلاب الضالة بشكل تدريجي ومنظم.

وأردف أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة تشارك فيها وزارات ومحافظات وأجهزة معنية، لافتًا إلى أن نتائج هذه الجهود ستظهر على أرض الواقع قريبًا.



