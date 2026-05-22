الجمعة 22 مايو 2026 3:22 ص القاهرة
عواد يكشف تفاصيل أزمة شارة القيادة في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

رائد سمير
نشر في: الجمعة 22 مايو 2026 - 1:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 مايو 2026 - 1:49 ص

كشف محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك تفاصيل حديثه مع عبد الله السعيد، نجم الفريق، خلال مباراة الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا، في ختام منافسات الدوري الممتاز.

وقال محمد عواد في تصريحات لقناة إم بي سي مصر تو: "عبد الله السعيد لاعب يصنع الفارق للغاية مع الفريق، وهو شخصية محترمة، ومحبوبة داخل غرفة الملابس، وأستفيد منه كثيرًا داخل وخارج الملعب.. هو يعمل بجد ويعيش حياة كروية مميزة".

وأضاف: "أثناء المباراة أخبرت الحكم أنني سأمنح شارة القيادة لعبد الله السعيد كنوع من التكريم في مباراة سيراميكا، لكني فوجئت بأن كل تفكيره كان منصبًا على تحقيق الفوز وحصد البطولة".

وأتم محمد عواد تصريحاته قائلًا: "إن شاء الله عبد الله السعيد يستمر معنا الموسم المقبل، لأنه لاعب مهم جدًا، وأعلم جيدًا أنه لديه رغبة قوية في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا مع الفريق".


