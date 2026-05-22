«الشروق» تنشر أسماء ضحايا ومصابي حادث التصادم المروع غرب إسنا

حصلت "الشروق" على أسماء ضحايا ومصابي حادث التصادم الذي وقع بين سيارة أجرة وجرار زراعي بالطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، بالقرب من قرية النمسا، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين.

وضمت قائمة المتوفين كلًا من: قناوي فاروق علي حسين (50 سنة) من قرية باويل، وبلال عبد الستار جاد الرب جمعة (49 سنة) من قرية النجوع قبلي، وضيف عدلي الطاهر خليل (72 سنة) من قرية توماس 2، وأبو ضيف عبد العال محمد علي (61 سنة) من قرية توماس 2، حيث تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

كما تبين إصابة حسنين محمد أحمد حسن من قرية باويل بكدمة بالرأس وإصابات متعددة، ورجب سعود عبد الحميد أحمد بجروح متعددة بالوجه، وتم إيداعهما بغرفة الصدمة، بينما أُصيب الغول أبو الوفا عبد المولي حسنين من قرية باويل بكدمات وجروح متفرقة، وتم نقله إلى غرفة الجراحة لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، فيما انتقلت قوات الأمن والأجهزة المعنية لمتابعة تداعيات الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.