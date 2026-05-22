كريم عبد العزيز: التمثيل بالإنجليزية في 7DOGS كان أصعب تحدٍ بالنسبة لي

تحدث الفنان كريم عبد العزيز عن التحديات التي واجهته خلال تقديم مشاهده باللغة الإنجليزية في فيلم 7DOGS، مؤكدًا أن الصعوبة لم تكن في حفظ الكلمات، بل في القدرة على نقل إحساس الشخصية بشكل حقيقي بهذه اللغة.

وقال كريم عبد العزيز، خلال اللقاء الصحفي الخاص بالفيلم: «ممكن أحفظ الجملة علشان أقولها، لكن الفكرة كانت إني همثل إزاي بالإنجليزي؟ لازم أوصل الإحساس بهذه اللغة وأنا مصري».

وأضاف أن التحضير للمشاهد كان يعتمد على فهم الجملة دراميًا وربطها بالشخصية، موضحًا: «كنا بنقعد نحفظ الجملة ونربطها بالدراما والشخصية، بحيث تطلع مش مجرد إني بقول الجملة، لكن بأدّيها بإحساس بالإنجليزي».

وأكد كريم عبد العزيز أن هذه التجربة كانت من أصعب التحديات التي واجهته خلال العمل، خاصة مع الطبيعة العالمية للفيلم ومشاركة عدد من النجوم الأجانب ضمن أحداثه.