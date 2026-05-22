قالت الفنانة انتصار إن دخولها في خانة “الفنانة القديرة” لا يزعجها على الإطلاق، مؤكدة أنها كانت تتمنى هذا اللقب منذ بداياتها الفنية.

وأضافت عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة “ON E”، مساء الخميس، أنها كانت تشاهد الفنانين على خشبة المسرح القومي في صغرها وتسمع عن لقب “القدير”، وهو 40 أو 60 سنة، وكانت تتمنى اليوم الذي تلقب بذلك.

وتابعت أنها بدأت مشوارها الفني مبكرًا خلال دراستها بكلية التجارة في جامعة الإسكندرية، واقتحمت المجال الفني منذ سنواتها الأولى بالجامعة.

وأكدت أنها كانت تمتلك ثقة كبيرة في موهبتها منذ البداية، قائلة إنها لم تكن تنتظر الفرص، بل كانت تبادر بالتواصل مع شركات الإنتاج وخوض تجارب الأداء بنفسها.

وكشفت أنها خاضت تجربة في الإسكندرية وحصلت على دور في أحد الأفلام، ثم انتقلت إلى القاهرة لتنفيذه وبحثت عن فرص جديدة، موضحة أنها كانت تنتظر أدوارًا

وتواصلت مع عدد من المخرجين، من بينهم يوسف شاهين، طالبة المشاركة في أعمال فنية.

وتحدثت عن صعوبة الجمع بين الدراسة والعمل، موضحة أنها استمرت في الدراسة الجامعية لمدة 11 سنة بكلية التجارة، وتعرضت للتأجيل أكثر من مرة بسبب انشغالها بالتمثيل والحياة الشخصية، مردفة أنها كانت تجمع بين كونها طالبة وأمًا وفنانة في الوقت نفسه، حتى حصلت في النهاية على مؤهل عالٍ، مشيرة إلى اعتزازها بكونها من الإسكندرية والتي استمدت منها الصلابة.