أعرب جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك عن سعادته الكبيرة، بتتويج الأبيض ببطولة الدوري الممتاز، للمرة 15 في تاريخه.

وقال جون إدوارد في تصريحات رسمية: "قادة الفريق واللاعبين الكبار كانوا على قدر المسؤولية طوال الموسم، ولعبوا دورًا مهمًا داخل وخارج الملعب، من خلال دعمهم المستمر وتحفيزهم للعناصر الشابة، وهو ما ساهم في خلق حالة من التماسك والروح الجماعية داخل الفريق".

وأضاف: "جميع اللاعبين كان لهم دور مؤثر في رحلة التتويج.. نجاح الفريق هذا الموسم في التتويج بالدوري جاء نتيجة العمل الجماعي وإنكار الذات، ورغبة الجميع في تحقيق هدف واحد هو إسعاد جماهير النادي".

وتابع: "الدوري هذا الموسم كان مختلفًا على مستوى التنظيم، وتُعد نسخة تاريخية على جميع المستويات، إن كان من حيث المنافسة أو المستوى الفني الذي ظهر به العديد من الفرق واللاعبين".

وأكمل: "الموسم الحالي نجح في إفراز مجموعة مميزة من المواهب الشابة التي تمثل مستقبل الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة، ولدينا عدد من لاعبي الزمالك الشباب ظهروا بصورة مميزة، وعلى رأسهم محمد السيد، ومحمد إبراهيم، وأحمد الخضري، والسيد أسامة، وأكثر من لاعب داخل الفريق يمتلك مستقبلًا كبيرًا".

وأتم جون إدوارد تصريحاته قائلًا: "هناك أكثر من لاعب شاب يُعد من المواهب التي فرضت نفسها بقوة خلال الموسم وهو ما يؤدي في النهاية إلى استفادة المنتخبات القومية من اعتماد عدد من الأندية على اللاعبين الشباب ومنهم أحمد عابدين، وعلي إيهاب، ومهاب سامي، وعمر العزب، وعبده نادر، ومؤمن شريف، ومحمد بركات وحمزة حسن"